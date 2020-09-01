في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

نشر وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو جديدا عبر خاصية ستوري على إنستجرام. وظهر وليد أزارو بالفيديو وهو يمارس عددا من التمارين الرياضية داخل الجيم لرفع لياقته البدنية. وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يدرس عودة بعض المعارين، والفريق سيشهد مرحلة إحلال وتجديد. وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات إذاعية ببرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر"، "سيعود المغربي وليد أزارو، وأكرم توفيق، ومحمد شريف، وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهم للأندية".

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