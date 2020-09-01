الرحيل أو الدكة.. تعاقد ميسي مع مانشستر سيتي يهدد وجود 4 من نجوم الفريق.. تعرف عليهم

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.

رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.

ميسي تمرد بالفعل على فريقه ورفض الذهاب لـ التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، ما يؤكد نيته الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

ويملك اللاعب في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي انه لن يسمح برحيله الا بعد دفع المبلغ، لكن إلى أين سيذهب ميسي؟.

كل التقارير تشير لـ اقترابه من الانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي والعمل مع مدربهم الإسباني بيب جوارديولا.

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قدوم ميسي سيزيد مانشستر سيتي قوة، وسمعة للدوري الإنجليزي، وسيحدث العديد من التغييرات في موازين الكرة هناك وفي العالم بشكل عام.

قدوم ميسي سيفيد الدوري الإنجليزي تسويقيًا، وسيفيد مانشستر سيتي بكل تأكيد من جميع النواحي، لكنه سيضر منافسيه في الفرق الأخرى أو حتى بعض لاعبي فريقه.

يلعب ميسي في مركز الجناح الأيمن، يستطيع اللعب في جميع المراكز الهجومية، لذا فإن معظم لاعبي الخط الهجومي مهددون بفقدان مراكزهم.

الجزائري رياض محرز سيكون أكثر المتضررين، فقدوم ميسي يعني بنسبة كبيرة فقدانه فرصة اللعب لـ مانشستر سيتي، وقد ينتقل لـ برشلونة لتعويض رحيل ميسي.. محرز كان يواجه مشكلة في اللعب بشكل أساسي قبل قدوم ميسي، ومع قدومه ففرصة اللاعب الجزائري تكاد تكون شبه معدومة في اللعب أساسيًا.

برناندو سيلفا أيضًا يلعب في ذلك المركز، الجناح الأيمن، لكنه يلعب كصانع ألعاب أيضًا، وسيكون مركزه الأساسي رفقة دي بروين بعد رحيل ديفيد سيلفا.

قدوم ميسي يعني بنسبة كبيرة رحيل أحد مهاجمي الفريق سيرجيو أجويرو أو جابريال خيسوس، فميسي الذي برع في مركز الجناح الأيمن قد يلعب في مركز رأس الحربة عند قدومه لـ مانشستر سيتي، ومع طلب برشلونة خيسوس للتخلي عن البرغوث، فمن الممكن أن نرى جابريال ضحية جديدة لـ ميسي في الفريق الإنجليزي.