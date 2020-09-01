أبرزهم راقص السامبا وشيطان بلجيكا.. 10 صفقات ملعونة في برشلونة وريال مدريد.. تفاصيل

شارك هازارد مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا يتيما وصنع 7 آخرين.
ورغم الموسم الأول المخيب لـ هازارد، إلا أن النجم البلجيكي ما يزال يحظى بدعم جماهير ريال مدريد التي تثق في قدرته على استعادة بريقه خلال الموسم المقبل، وقيادة الفريق لتحقيق البطولات.
احتل لوكا يوفيتش المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم قبل الماضي قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.
لكن يوفيتش لم يثبت نفسه مع ريال مدريد، حيث شارك في 17 مبارا بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف وحيد.
4- دانليو:
هو واحد من أغلى المدافعين في تاريخ ريال مدريد، حيث انضم إلى ريال مدريد في 2015 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 32 مليون يورو.
فشل دانيلو في إثبات نفسه مع ريال مدريد، ليرحل سريعا عن الملكي في 2017 إلى مانشستر سيتي.
5- ريكاردو كاكا:
هو أحد أفشل الصفقات في تاريخ ريال مدريد، حيث انضم إلى الملكي في 2009 مقابل 67 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ وقتها.
فشل كاكا فشلا ذريعا مع ريال مدريد، حيث لم يقدم ربع الأداء الخرافي الذي كان يظهر به مع ميلان، ليرحل في 2012.
* برشلونة:
1- كوتينيو
انتقل كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2016 قادما من ليفربول مقابل 150 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا، في ظل وجود ميسى.
لعب كوتينيو " راقص السامبا" لصالح بايرن ميونخ الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ليتألق تألقا غير عاديا أمام برشلونة في مباراة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 8 - 2،حيث لعب ربع ساعة أمام البلوجرانا، سجل خلالهما هدفين وصنع هدف.
2- عثمان ديمبلي:
تعاقد برشلونة مع عثمان ديمبلي في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، من أجل تعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.
ديمبلي فشل في إثبات نفسه مع البلوجرنا بسبب الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها، حيث أطلق عليه لقب " اللاعب الزجاجي".
3 - جريزمان:
فشل أنطوان جريزمان في اثبات نفسه في أول موسم له مع برشلونة، حيث لم يتأقلم اللاعب مع طريقة لعب البلوجرانا، ولم يظهر بمستواه المميز الذي ظهر به مع أتلتيكو مدريد، قبل الانضمام إلى النادي الكتالوني.
جريزمان انضم إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم يحقق آمال جماهير برشلونة كمهاجم من الطراز الرفيع، حيث سجل 9 أهداف فقط في الليجا هذا الموسم معظمهم في مباريات سهلة.
4 - إبراهيموفيتش:
كلفت صفقة إبراهيموفيتش خزينة برشلونة 62 مليون يورو في صيف 2009، لكنه رحل سريعا بسبب علاقته السيئة بـ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق جوارديولا وقتها.
انضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في صيف 2010 لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل أن يرحل نهائيا عن برشلونة في صيف 2011.
5- أندريه جوميز:
ارتدي جوميز قميص برشلونة في صيف 2016 قادما من فالنسيا، في صفقة بلغت حوالي 34 مليون يورو.
لم يثبت جوميز نفسه مع برشلونة ليرحل إلى إيفرتون في موسم 2018.
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