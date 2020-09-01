خاص| عضو لجنة تطوير قطاع الناشئين بالأهلي: لن نتخلى عن لاعب مفيد لأسباب شخصية كما يشاع

أكد ياسر رضوان، عضو لجنة تطوير قطاع الناشئين بالأهلي، أن مصلحة المارد الأحمر فوق كل اعتبار وهدف اللجنة هو اختيار أفضل المواهب للعب في الأهلي.
وأضاف "رضوان"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة نجلي نجمي الأهلي السابقين محمد عمارة وهشام حنفي ليست مقصودة كما أشاعا، مشيرا إلي أنه لا يود الحديث عن حالة بعينها وأن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار إلى أن قرار رحيل اللاعبين ليس فرديا كما أشاع البعض بل هو رأي جماعي جماعي للجنة بالكامل يحسمه التشيكي بروكيتش المدير الفني للقطاع الذي يراجع التقييمات والتدريبات بعناية شديدة.
وأوضح أن قطاع الناشئين لن يتخلى أي مدرب به عن لاعب مفيد ومميز لأسباب شخصية، فالتقييم فني بحت، ولن يستمر سوى من يستحق، ولا مجاملات لدينا، وكل ما يهمني مصلحة الأهلي.
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