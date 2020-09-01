طائرة الاتحاد السكندري يهزم سبورتنج في الدوري الممتاز

وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-
الشوط الأول : ٢٥ - ٢٣ الاتحاد
الشوط الثاني : ٢٥ - ٢٢ الاتحاد
الشوط الثالث : ٢٥ - ١٥ الاتحاد
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد زعيم الثغر للنقطة ٢٩ محتلا المركز الخامس
ويواجه زعيم الثغر فريق هيئة قناة السويس يوم الجمعة القادمة بالاسماعيلية في السادسة مساءا
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