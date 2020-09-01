طائرة الاتحاد السكندري يهزم سبورتنج في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز فى لقاء اليوم أمام فريق سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع الفريقين علي صالة الدكتور كمال شلبي في الدوري الممتاز . وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :- الشوط الأول : ٢٥ - ٢٣ الاتحاد الشوط الثاني : ٢٥ - ٢٢ الاتحاد Advertisements الشوط الثالث : ٢٥ - ١٥ الاتحاد وبهذه النتيجة يرتفع رصيد زعيم الثغر للنقطة ٢٩ محتلا المركز الخامس ويواجه زعيم الثغر فريق هيئة قناة السويس يوم الجمعة القادمة بالاسماعيلية في السادسة مساءا

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