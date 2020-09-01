آنسات الصيد يفزن على الأهلي ويتوجن بذهبية الجمهورية للكرة الطائرة

نجح فريق صيد الدقي 19 سنة آنسات للكرة الطائرة فى الفوز على النادى الأهلى بملعبه ، بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 ، وتمكن من التتويج بلقب بطولة الجمهورية .
يضم الفريق اللاعبات ليلي عماد محمد و سما عماد و هنا علاء و جنة منتصر و نورين عادل و زينة تامر و شمس السيد و سلمي محمد وفريدة طارق و ندي وليد و ندي حمدي و داليا مرشدي و حبيبة زعتر و حبيبة حسني و سلمي جلال و ملك أكرم و زوزو عصام وهيا الظواهري.
الجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الآنسات، و خالد عبدالله مدربا، و جيلان فضل محللا تقنيا، ودكتور بلال وتوت مخطط أحمال، دكتورة آية علي علاج طبيعي، وإمام شنن اداري الفريق، ومحمد سلامة فني ملاعب.
حضر المباراة الختامية وحفل التتويج لمؤازرة الفريق محمد الشرقاوي والمهندس حسين ابو السعود عضوا مجلس إدارة النادي وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضى.
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