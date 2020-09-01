الاتحاد السكندرى يوقع عقودا مع حارسي الناشئين

وقع مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عقدا لمده خمس سنوات مع كلا من عبد الرحمن عادل ابراهيم وشهرته الزنفلى حارس مرمى فريق ٢٠٠٠ وأحمد السيد مصطفى حارس مرمى تحت ٢١ سنة . جاء ذلك في إطار حرص إدارة زعيم الثغر على الإحتفاظ بالمواهب الموجودة فى قطاع الناشئين بالنادى حتى تكون نواة للفريق الأول . وحضر توقيع الحارسان إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادى وبعض القيادات بالقطاع . وكانت هناك أنباء ترددت مؤخرا عن توقيع الحارسان لأندية أخرى إلا أن توقيعهما اليوم للإتحاد جاء لينفى تلك الشائعات .

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