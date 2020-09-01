تعرف على نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي

أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم « كأس رئيس دولة الإمارات».

وأوقعت القرعة فريق الوحدة في مواجهة النصر في أقوى مواجهات ذلك الدور، فيما سيلاقي نادي شباب الأهلي نظيره حتا، والجزيرة نظيره الظفرة.

كما أوقعت القرعة فريق عجمان في مواجهة العين، والشارقة في مواجهة خورفكان، ويواجه نادي الوصل نظيره الفجيرة، وفريق بني ياس مع متصدر المجموعة الثانية من التصفيات، فيما يلاقي اتحاد كلباء متصدر المجموعة الأولى.

وكان نادي شباب الأهلي توج ببطولة العام الماضي، وهو أكثر الفرق المتوجة باللقب بـ 9 بطولات.