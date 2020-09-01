واستقر أحمد سامي على اختيار الجهاز الفني المعاون له والذي جاء كالتالي :

- أحمد حموده مدربا عاما - وليد المحروقي مدربا -علاء عكاشة مدير كرة - وليد ابراهيم مدرب حراس - اسامة ليلة مساعد مدرب حراس - دكتور صفي ابراهيم مخطط أحمال Advertisements - دكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي - جمال بشير مديرا اداريا - خالد عبد السلام اداريا - احمد محسن اداريا - محمد العناني شئون لاعبين - احمد موسي ، اكرم صبحي علاج طبيعي وتأهيل

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سامي يجتمع بلاعبي طنطا في أول لقاء بعد تولي المسئولية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.