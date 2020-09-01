الرياضة

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي الزمالك ضيفاً بملعب الدفاع الجوي مساء الخميس، لمواجهة فريق بيراميدز، في كبرى لقاءات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف محمود علاء، قلب دفاع فريق الزمالك، عن جاهزيته للمواجهة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء إنبي الماضي، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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وتعرض علاء لإصابة في رأسه، استوجبت تدخل طبيب الفريق، بعدما تبين إصابته بجرح قطعي في الرأس.

وقام علاء بنشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب عليها "جاهز لما هو قادم".

ويتساوى الزمالك وبيراميدز برصيد 45 نقطة، إلا أن بيراميدز يحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الزمالك، حيث يمتلك بيراميدز +27، بينما يمتلك الزمالك +17.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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