كواليس محاضرة فايلر الفنية للاعبي الأهلي قبل المران الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم، بعد الراحة لمدة يومين، التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة، التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري.
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