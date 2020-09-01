الرياضة

حسين الشحات يبدأ مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جراحة «الفتاق»، التي خضع لها في يونيو الماضي، وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.

وقام الشحات بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري.

وخضع الشحات لجلسة علاجية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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