نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة في الجيم وعلاج طبيعي للسولية على هامش مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلستي علاج طبيعي و«جيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.