نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة في الجيم وعلاج طبيعي للسولية على هامش مران الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خاض عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلستي علاج طبيعي و«جيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جلسة في الجيم وعلاج طبيعي للسولية على هامش مران الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.