نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو نادي بيراميدز للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط الفريق السماوي للحصول على خدمات الظهير الأيسر للقلعة البيضاء عبد الله جمعة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر أن مسؤولي بيراميدز وعدوا اللاعب براتب يقدر بـ10 ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد، لإغرائه بالانتقال إلى الفريق.

Advertisements

ويتضمن العرض، حصول عبد الله جمعة على 75% من راتب موسمه الأول مقدماً، على أن يحصل على 25% من النسبة الباقية، كنسب مشاركة في المبارايات.

ويمتلك بيراميدز لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهما الثنائي محمد حمدي وطارق طه.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز الخميس 3 سبتمبر، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.