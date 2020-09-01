نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حافظ يبدأ استعدادته للدوري التركى مع مالاتيا سبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ استعدادته لبطولة الدوري التركي الممتاز مع فريقه مالاتيا سبور اليوم الثلاثاء حيث انضم لمعسكر الفريق التحضيري. ومن المقرر أن تبدأ بطولة الدوري التركي الممتاز فى منتصف هذا الشهر حيث يحل نادي مالاتيا سبور المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ ضيفا على نادي فاتح كاراجومروك بالجولة الأولي من عمر البطولة. يذكر أن كريم حافظ انضم لصفوف نادي مالاتيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نهائيا لمدة 3 مواسم قادما من صفوف نادي وادي دجلة. وكان كريم حافظ قد لعب فى تركيا بالموسمين السابقين فى صفوف نادي قاسم باشا واسطنبول باشاك وأخيرا مالاتيا سبور.

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