كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

وكتب مجدي عبد الغني عبر تويتر قائلا "اللاعب السابق أحمد حسام ميدو. بعد خالص التحية طالعتنا كالعادة مثيرًا للجدل ولكن دون تحري الدقة والتي هي في الأساس ألف باء إعلام باتهامات غير صحيحة بنسبة 100% عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين في التعامل مع أزمة اللاعب المحترف"شفاه الله وعافاه"مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب المصري الصحية".
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.
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