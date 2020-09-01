دي يونج: ميسي لم يغادر مجموعة اللاعبين على واتس آب.. ولم أتحدث معه بشأن رحيله

أكد فرانكي دي يونج، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه لم يتحدث مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بخصوص احتمالية رحيله عن الفريق.

وقال دي يونج في حوار لـ شبكة فوكس سبورتس:" لم أتحدث مع ميسي بخصوص رحيله لأننا لسنا أصدقاء مقربين، رحيله عن الفريق سيكون ضربة كبيرة لكنني لا أعرف ما إذا كان سيرحل أم لا."

وأضاف دي يونج:" ميسي مازال متواجدًا في مجموعة الفريق على واتس آب، لم أتحدث معه.. تعرض للكثير من الضغوط الأيام الماضية."

ويسافر والد ميسي في الوقت الحالي لإقليم كتالونيا من أجل حضور اجتماع مع رئيس نادي برشلونة لمناقشة مسألة رحيل نجله عن الفريق.