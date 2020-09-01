هل يتم إلغاء النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا؟.. شطة يجيب



وقال عبد المنعم شطة في تصريحات خاصة لصدي البلد"، :"كافة الأقاويل التي تؤكد دراسة الكاف لإلغاء النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا غير صحيحة . وأكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بسبب الضغوط المغربية عقب ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف اللاعبين . وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن دراسة مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، في الوقت الحالي لإلغاء النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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