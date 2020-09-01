كشف عبد المنعم شطة لاعب الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة لأكاديمية النادي الأهلي وفقا لمبادئ وقيم القلعة الحمراء . وأضاف عبد المنعم شطة في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أنه سيتم افتتاح ثلاثة فروع لأكاديمية النادي الأهلي بمدينة دمياط الجديدة وبشاير الخير بمحافظ الإسكندرية، وجامعة سوهاج من أجل الإرتقاء بمستوى الكرة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة . وأوضح عبد المنعم شطة أن الأكاديمية تقوم بتعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة . وتابع:" نحرص على مواكبة التطور العالمي للدولة المصرية من خلال تدشين فرع أكاديميات النادي الأهلي "، مشيرا إلى ان افتتاح المزيد من الفروع في كافة محافظات مصر . يذكر أن أكاديمية النادي الأهلي في مختلف فروعها تضم عشرة آلاف لاعب في الموسم الواحد، وتستعين بأفضل المدربين لجميع المراحل السنية، ويتم تصعيد المتميزين من المشتركين لفرق قطاع الناشئين بالنادي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. افتتاح ثلاثة فروع جديدة لأكاديمية النادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.