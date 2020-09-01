نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأوضاع تستقر في نادي برشلونة، نوعًا ما بعد الأحداث المتضاربة، بعد السقوط المدوي أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد طلب الرحيل عن برشلونة، وتغيب عن الحصه التدريبيه الأولي، مساء أمس الإثنين تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.
كما أشارت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني لدية رغبة قوية في فسخ تعاقده، خلال الفترة المقبلة من أجل الإنتقال إلي صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
ووفقاً لصحيفة " أس " فإن جيرارد بيكيه مدافع البلوغرانا قد أتخذ موقف محايد من موقف رحيل ميسي عن الكامب نو.
حيث لم يقم اللاعب بأدلاء بأي تصريحات بخصوص رحيل البرغوث الموسم المقبل عن البلوغرانا، بعد أن طالب بالرحيل المجاني الفترة الماضية.
وقدم بيكيه لفتة طيبة تدل على إحترامه للنادي، وعدم دعمه لرحيل النجم الأرجنتيني الموسم المقبل بهذه الطريقة.
يذكر أن بيكيه قد صرح بعد مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، استعداده التام بالرحيل عن برشلونة، في حال أن طلب النادي ذلك، من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
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