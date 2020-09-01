نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يستقر على بديل طارق حامد أمام بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحضر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، لاعب الوسط محمد حسن، للمشاركة مع الأبيض أمام فريق بيراميدز في اللقاء المقبل.
واستقر كاريترون على الدفع بمحمد حسن على حساب طارق حامد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له، ليبتعد عن اللقاء المقرر له الخميس المقبل.
وغياب حامد عن اللقاء مؤثر بشكل كبير، وذلك بسبب خبرات اللاعب الفنية وإمكانيات العالية، ولكن يمتلك نادي الزمالك العديد من البدائل والحلول لتعويض غياب نجم الفريق.
وذلك من خلال الدفع محمد حسن، وتوظيفه في أماكن آخره للقيام بمهام طارق حامد فى خط وسط الملعب.
والجدير بالذكر أن هناك منافسة قوية بين الزمالك وبيراميدز على حسم المركز الثانى، بعد اقتراب الأهلى بقوة من التتويج باللقب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارتيرون يستقر على بديل طارق حامد أمام بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.