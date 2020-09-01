الرياضة

لفتة إنسانية من راشفورد لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهاجم مانشستر يونايتد، والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ماركوس راشفورد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيله لفريق عمل من علامات تجارية غذائية لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا.

تمت الإشادة براشفورد 22 عاماً لمجهوداته في الحملة الناجحة لتوسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية للأسر الفقيرة خلال أزمة انتشار ، حينما كانت الحكومة تعتزم في ذلك الوقت إنهاء العمل بها توفيراً للنفقات.

وقال راشفورد: "كان علينا التفكير في أفضل طريقة لفعل ذلك، وكذلك التفكير في أن تستفيد تلك العائلات من الوجبات لأكبر وقت ممكن دون مشاكل".

وكان النجم الإنجليزي قد استفاد من تلك الوجبات خلال فترة الدراسة.

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وأضاف: "أردنا أن نقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك ضم أفضل الأشخاص لمجموعة عملنا، ومعرفة ما إذا كان وجودهم سيساعدنا أكثر".

ومنذ ذلك الحين كتب راشفورد رسائل لأعضاء البرلمان المحليين، حيث قال أنه واثق من أن مجموعته الجديدة يمكنها تغيير الأمور إلى الأفضل.

كما دعمت المجموعة خططاً لاستراتجية الغذاء الوطني، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الوجبات المدرسية، ليشمل كل الأطفال من عمر 7 أعوام وحتى 16 عاماً ممن تدعمهم الإعانات، وتشكل حوالي مليون ونصف طفل.

وتشمل الخطط أيضاً أنشطة خلال العطلات وزيادة قيمة قسائم الطعام، والتي أطلق عليها اسم "بداية صحيحة" من 3.10 جنيه إسترليني وحتى 4.25 جنيه إسترليني في الأسبوع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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