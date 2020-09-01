الرياضة

تصعيد حارس مرمى من فريق الشباب لفريق الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصعيد حارس مرمى من فريق الشباب لفريق الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد الحارس حمزة حسين، من قطاع الناشئين، للمشاركة في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك حمزة حسين في المران، تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس، الذي اشتمل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على العرضيات.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة حسين، تدريبات قوية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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