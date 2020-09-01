نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقده مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، لمدة عامين، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الفريق الأندلسي التعاقد مع اللاعب الكرواتي قادما من العملاق الكتالوني مقابل 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 متغيرات.

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ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن راكيتيتش سوف يكون أمامة فرصة أخري الإنتقال من هزيمة فريقه السابق أمام بايرن ميونيخ والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون أول ظهور رسمي لايفان راكيتيتش تحت قيادة جولين لوبيتيجي يوم الأربعاء، 23 سبتمبر، ضد بايرن ميونيخ في كأس السوبر الأوروبي في بودابست.

يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني قد اعطي هزيمة قاسية لفريق برشلونة، على ملعب النور، حيث حقق العملاق البافاري الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.