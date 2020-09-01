المدينة الشبابية بالإسكندرية تشهد افتتاح فرع لأكاديمية هيثم عرابي

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تشهد المدينة الشبابية بالأسكندرية ، الجمعة القادم الموافق 4 سبتمبر ، افتتاح فرع لأكاديمية الكابتن هيثم عرابي ، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .
وتزامنًا مع عودة النشاط الرياضى تدريجيًا بالمنشآت الشبابية والرياضية ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .
وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات ، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا .
وتعكف الوزارة في الآونة الأخيرة علي افتتاح العديد من الاكاديمييات بالمنشات الشبابية والرياضية التابعة لها والتي من المتوقع ابراز كوكبة من اللاعبين المميزين وانضمامهم للمنتخبات القومية.
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