الرياضة

المدينة الشبابية بالإسكندرية تشهد افتتاح فرع لأكاديمية هيثم عرابي

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بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تشهد المدينة الشبابية بالأسكندرية ، الجمعة القادم الموافق 4 سبتمبر ، افتتاح فرع لأكاديمية الكابتن هيثم عرابي  ، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية  لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .

وتزامنًا مع عودة النشاط الرياضى تدريجيًا بالمنشآت الشبابية والرياضية ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .

وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات ، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية  يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا .

وتعكف الوزارة في الآونة الأخيرة علي افتتاح العديد من الاكاديمييات بالمنشات الشبابية والرياضية التابعة لها والتي من المتوقع ابراز كوكبة من اللاعبين المميزين وانضمامهم للمنتخبات القومية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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