كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث الأندية المشاركة في البطولات القارية موسم 2020 - 2021. ويعتمد التصنيف على ما قدمته الدول الأعضاء في البطولات القارية في آخر 5 سنوات، ليشارك أول 12 دولة بحسب هذا التصنيف بفريقين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل. واحتلت أندية مصر المركز الثاني في التصنيف برصيد 147 نقطة، خلف أندية المغرب صاحب الصدارة برصيد 180 نقطة. وجاء التصنيف كالآتي: 1- المغرب 180 نقطة. 2- مصر 147 نقطة. 3- تونس 140 نقطة. 4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة. Advertisements 5- الجزائر 81 نقطة. 6- جنوب إفريقيا 68.5 نقطة. 7- زامبيا 43 نقطة. 8- نيجيريا 39 نقطة. 9- غينيا 38 نقطة. 10- أنغولا 36 نقطة. 11- السودان 29.5 نقطة. 12- ليبيا 16 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على ترتيب مصر في تصنيف الأندية المشاركة بالبطولات القارية الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.