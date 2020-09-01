كمال عامر: هذه أسباب تغيير المدربين في المصري.. والغضبان شريك نجاح مع حلبية

أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس.
وأشار عامر الى ان سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.
وكشف كمال عامر أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية.
كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما انهى حسام حسن عقده مع المصري وكان وقتها يحصل على مليون و200 ألف جنيه.
واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.
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