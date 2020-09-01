خالد فوزي: لم يتم منع حسني عبد ربه من حضور مباراة الإسماعيلي والاتحاد

أكد اللواء خالد فوزي مدير أمن النادي الإسماعيلي، أن حسني عبد ربه لاعب الفريق السابق لم يتم منعه من دخول مباراة الإسماعيلي والإتحاد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" أن عبد ربه أخطئ بسبب دخوله ملعب المباراة من البوابة الخاصة بدخول اللاعبين، وأن هذا قرار خاطئ من اللاعب لأنه يعلم جيدا أن دخوله كان خاطئا وأحدث مشكلة كبيرة خارج الإستاد".

وأكمل"تحدثنا مع عبد ربه بأن يأتي للحضور بالمقصورة الرئيسية بالنادي ولكنه رفض وتوجه ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، ثم خرج بعد ذلك وقام بتصوير مقطع فيديو يوضح فيه بأنه تم منعه من دخول الإستاد".

واختتم"عبد ربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية ولا بد أن يقف بجوار نادية لأنه في أشد الاحتياج له في المرحلة الحالية، وأن يبتعد عن المشاكل الشخصية مع رئيس النادي، ومرحبا به في اي وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلي".