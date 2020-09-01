نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يواجة منتخب دمياط قبل عودة القسم الثاني في المقال التالي
حيث كان من المقرر أن تقام مباراة ودية بين بلدية المحلة وبيلا ولكن إعتزر مسئولوا بيلا وتم إلغاء المبارة وتغييرها بمنتخب دمياط.
وكان رمضان السيد المدير الفني للفريق طالب بإقامة 4 وديات اخري مع المنصورة وأبوقير للاسمدة والداخلية، وذلك قبل العودة مجدداً لمباريات القسم الثاني.
ويتبقي لبلدية المحلة 5 مباريات في الدوري وهم، مالية كفر الزيات والحمام، وغزل المحلة، ودكرنس.
ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من خلال الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات.
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