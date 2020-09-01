الرياضة

بلدية المحلة يواجة منتخب دمياط قبل عودة القسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يواجة منتخب دمياط قبل عودة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق بلدية المحلة أحد أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، فريق منتخب دمياط عصر الأربعاء في أولي المباريات الودية إستعداد لمواجهة مالية كفر الزيات، في الأسبوع الـ18 من القسم الثاني المقرر إقامتها في 20 سبتمبر المقبل.

حيث كان من المقرر أن تقام مباراة ودية بين بلدية المحلة وبيلا ولكن إعتزر مسئولوا بيلا وتم إلغاء المبارة وتغييرها بمنتخب دمياط.

وكان رمضان السيد المدير الفني للفريق طالب بإقامة 4 وديات اخري مع المنصورة وأبوقير للاسمدة والداخلية، وذلك قبل العودة مجدداً لمباريات القسم الثاني.

ويتبقي لبلدية المحلة 5 مباريات في الدوري وهم، مالية كفر الزيات والحمام، وغزل المحلة، ودكرنس.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من خلال الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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