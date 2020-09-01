الرياضة

الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباراة أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن عدم تلقي إدارة القلعة الحمراء، أى معلومات بخصوص تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين.

تأجيل مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يعرف شيئا عن أنباء تأجيل مواجهتي الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات فيروس "" في المغرب خلال الأيام الماضية.

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وتحدثت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، عن  إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دوري ابطال افريقيا بسبب فيروس كورونا وتعرض عدد من لاعبي الوداد للإصابة بالوباء العالمي.

وفي سياق متصل، يواصل مسؤولو النادي الأهلي، التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب من خلال الإتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية في المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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