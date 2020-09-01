نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد حمدي: بكيت كثيرًا عند رحيلي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر السيد حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ما يفعله نجوم كرة القدم بالوقت الحالي وترك المارد الأحمر، للرحيل إلى أي فريق آخر.

وأكد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد فريق في مصر يستحق ترك القلعة الحمراء من أجله، وأن التواجد بين صفوفه شيء كبير جدًا ولا يوجد ما يستدعي الرحيل عنه لأى نادي داخل مصر.

وأضاف حمدي خلال تصريحات على قناة الأهلي: "بالتأكيد الأمور المادية مهمة ولكن الأهلي الأكبر في مصر وإفريقيا، ويمتلك أيضًا إمكانيات مادية".

Advertisements

وتساءل نجم المارد الأحمر السابق: "ماذا ينقص أي لاعب لكي ينوي الرحيل؟، إذا كنت لاعبًا في الأهلي خلال الوقت الحالي، كنت سأوافق على مواصلة مسيرتي في النادي بأقل قيمة مالية".

وأضاف: "كان أسوأ خبر في حياتي عندما تقرر الاستغناء عني، أنا لا أعلم من اللاعب الذي يرحل عن الأهلي بإرادته؟، وكنت أتمنى أن أستمر موسمين إضافيين بأقل راتب وكنت سأرضى، أنا بكيت كثيرًا عند رحيلي، إلى الآن لو شاهدت الأهلي يخسر مباراة أنهار".

واختتم: "تشجيع الأهلي غالب على شخصيتي، وأكون مثل الطفل عندما أشاهد الفريق يلعب، إلى الآن لا أصدق أنني رحلت".