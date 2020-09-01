كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي برشلونة الإسباني، في الوقت الحالي أزمة كبيرة وحالة من التوتر، وذلك بسبب احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من وصول ميسي إلى حائط سد مع برشلونة، حيث رفض المشاركة في تدريبات الفريق أو إجراء مسحة طبية مع اللاعبين، بل ويرفض التواجد نهائيا مع إدارة جوسيب بارتوميو حاليا، ولكن لازال هناك محاولات لإقناعه بالاستمرار في النادي.

اجتماع مع والد ميسي ومفاوضات تجديد العقد

وطلب بارتوميو الاجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل غدا الأربعاء وذلك لمناقشة أزمة نجله ومحاولة التوصل إلى حل، ولكن يجهز أيضا رئيس برشلونة عقد جديد لتقديمه إلى أسطورة النادي لمحاولة أقناعه بالاستمرار مقابل رفع راتبه ليصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وجاء تفكير بارتوميو في محاولة إقناع ميسي بالبقاء خوفا من حدوث ثورة ضده في حاله رحيله بالاضافة إلى تحنب الخسائر المادية الكبيرة جدا التي ستلحق بالنادي.

استغلال راكيتيتش كورقة ضغط

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ويمكن لنادي برشلونة أن يستغل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط الفريق والمنتقل حديثا إلى إشبيلية كورقة ضغط على ميسي للبقاء في النادي.

وأعلن إشبيلية اليوم الثلاثاء تعاقده مع راكيتيتش بشكل رسمي، ليقم البارسا بكتابة رسالة وداعية خاصة له عبر موقعه الرسمي على السنوات السبعة التي قضاها في النادي وسيتم عقد مؤتمر صحفي وحفل وداعي له غدا أيضا تقديرا لفترته مع الفريق.

ومن الممكن أن يستغل البلوجرانا راكيتيتش ليضغط على ميسي وذلك عن طريق إقناعه أنه لا يجب أن يرحل بهذه الطريقة التي يريد الرحيل بها ويجب ألا تقل طريقةرحيله وتوديعه للنادي عن طريقة إيفان أو أي قائد من قادة برشلونة.

وإذا رحل ميسي حاليا فلن تكن له حفلة وداعية كتلك التي يفعلها برشلونة لأي نجم من نجومه الذين ظلوا لسنوات طويلة في الفريق وهذا الأمر لن يكن بالهين على أسطورة للنادي مثل ليو لذلك من الممكن أن يقتنع بهذا السبب نظرا لإرتباطه الشديد بالنادي وجماهيره.

وإذا نجحت إدارة برشلونة في إقناع ميسي بالاستمرار لموسم أخر مع النادي فإنهم سيتجهون للخطوة الثانية وهي إما أن يحاول النادي إرضاء الأسطورة وتحقيق مطالبه كاملة ليشعر بالراحة من جديد في الموسم المقبل ويرى أنه حدث تغيير في النادي وبالتالي من الممكن أن يتم التفاوض معه لتجديد عقده لمواسم أخرى.

أما إذا رفض ميسي هذا الحل ووافق فقط على الاستمرار حتى نهاية عقده فسيكون برشلونة على الأقل حفظ ماء وجهه ولن برحل أسطورة مثل ليونيل بطريقة غير مناسبة وبالتالي عقب نهاية عقده إذا رحل سيكون له كل الحق في ذلك وسيتم توديعه بالطريقة التي تليق به وتليق بما قدمه للنادي مثل أي أسطورة أو قائد للبارسا.