نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيد حمدي: رفضت إنقاذ ابني من الخطف للمشاركة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن تفاصيل بشأن خطف نجله قبل لقاء مهم في بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض في فترة نجم الأهلي، لاختطاف نجله قبل إحدى المباريات، والتي رفض خلالها ترك معسكر الفريق من أجل إنقاذه.

وأكد السيد حمدي في تصريحات له عبر قناة النادي الأهلي، أن محمد يوسف المدير الفني وقتها، جلس معه وطالبه بالسفر من أجل إنقاذ نجله ويحاول معاودته لبيته من جديد، ولكنه رفض.

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وأضاف: "صممت خوض اللقاء خاصة وأني كنت في التشكيل الأساسي مع الفريق، وبالفعل لعبت اللقاء وسجلت هدف في هذه المباراة، وبكيت لأني افتكرت ابني".

وتابع السيد موجهًا رسالة لجمهور الأهلي: "ساندوا الفريق ومجلس الإدارة فهو مطمع للجميع فلا تعطوا الفرصة لأحد أن يفعل به مكروه".

ولعب السيد حمدي لصفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي بتروجت، وتذكر في لقاءه هدفه في شباك الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتمنى أن يعود للملاعب من جديد ويرتدي قميص النادي الأحمر.