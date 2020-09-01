الرياضة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، إجراء جديد، بعد أن أعلن تمرده على إدارة الفريق الكتالوني، بالتغيب عن التدريبات الجماعية للفريق.

وكان ميسي قد أعلن رغبته في فسخ تعاقده مع برشلونة من أجل الإنتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني في طريقة لمدينة برشلونة، من أجل التفاوض مع بارتوميو في مستقبل النجم الأرجنتيني داخل الكامب نو.

Advertisements

ووفقاً لشبكة "كادينا سير" فإن ميسي قرر عدم التدريب مره أخري حتي تحديد مستقبله مع برشلونة.

حيث من المنتظر أن يعقد غدا خورخي ميسي أجتماع طارئ مع بارتوميو من أجل، حل مشكلة الرحيل بشكل ودي، وسط رغبة رئيس النادي الكتالوني في عدم بيع اللاعب والتجديد لعامين آخرين.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد ابدي رغبة قوية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن اتصل قائد البلوغرانا برغبته في إرتداء قميص السيتي الموسم المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا