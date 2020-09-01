ميسي يغيب عن تدريب برشلونة

ميسي يغيب عن تدريب برشلونةغاب ليونيل ميسي عن أول تدريب لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم أمس الاثنين بعد أيام من قراره المفاجئ بالرحيل عن النادي.

وكان غياب ميسي عن التدريب، وهو الأول تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، متوقعا بعد عدم حضور اللاعب البالغ عمره 33 عاما للكشف الطبي يوم الأحد.

وعرض تلفزيون رويترز وصول اللاعبين إلى التدريب بدءا من الساعة 1730 بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) ولم يأت ميسي.

ويصر ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات على وجود بند في عقده يتيح له الرحيل مجانا وهي المزاعم التي يرفضها برشلونة ورابطة الدوري الإسباني.

ويعتمد محامو ميسي على البند الموقع في عقده في 2017 والممتد لأربعة مواسم والذي يتيح له الرحيل عن النادي مجانا إذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو حزيران.

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وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن رابطة الدوري الإسباني قالت يوم الأحد إن السبيل الوحيد لأي فريق للتعاقد مع ميسي هو دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو (836 مليون دولار).

ويأتي قرار ميسي بعد خروج برشلونة خالي الوفاض في الموسم الماضي والذي انتهى بهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.