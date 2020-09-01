الرياضة

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعهدت إدارة الأهلي بدعم لا محدود للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل دون التقيد بأرقام مالية خاصة في ظل المنافسة الشرسة علي الصفقات التي يتبعها البعض حاليًا.

 وعقدت لجنة التخطيط العديد من الاجتماعات طوال الفترة الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات التي تخص الفريق الأول.

وأظهرت الاجتماعات أن هناك تغييرا كاملا وجذريا في سياسة النادي نحو صفقات الموسم الجديد، فقد تم فتح سقف التعاقد؛ شريطة أن تكون صفقات لاعبين مميزين وإضافة فعلية للفريق الأحمر.

وكشفت الاجتماعات عن حجم الضيق من سياسة بعض الأندية في اهتمامها الزائد بمنظومة الأهلي أكثر من فريقها لدرجة أن هناك كيانات خاصة لا تعتمد سوى على لاعبي القلعة الحمراء وتبني نظامها المؤسسي من كوادره وأقرب دليل هو نادي بيراميدز وكيان خاص آخر يقع مقره الرئيسي في منطقة الشيخ زايد والذي استعان بهشام حنفي وأغلب مدربي قطاع الناشئين السابقين بالقلعة الحمراء بجانب محمد فضل الذي سيتولي منصبا بعد انتهاء فترة عمله كعضو لجنة خماسية لإتحاد الكرة المصري، حسب بعض مسئولي هذا النادي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا