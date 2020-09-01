أول المنسحبين من صفقة القرن .. إنتر يؤكد: لن نتعاقد مع ميسي

أكد نادي إنتر الإيطالي بأنهم لن يقوموا بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني. وربطت التقارير الصحفية ميسي بالانتقال إلى عدة فرق هذا الصيف على رأسها إنتر الإيطالي. وقال بيرو أوسيلو المدير الرياضي لـ إنتر لشبكة سكاي سبورتس:" لن نتعاقد مع ميسي، لا أعرف من أين تأتي تلك الإشاعات المجنونة." وأكد أوسيلو أن لاعبهم لوتارو مارتينيز ليس متاحًا للبيع مغلقًا الباب أمام برشلونة الذي يريد ضمه. وسافر خورخي ميسي والد ليو لمدينة برشلونة من أجل حضور اجتماع مع رئيس النادي لبحث مسألة رحيل نجله.

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