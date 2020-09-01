الحسيني سمير رئيسا لقطاع السلة بنادي حدائق الأهرام

و تم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس و نجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.
و اعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بتولي نجم كبير بحجم وقيمة الحسيني سمير مهمة تدريب قطاع السلة بالنادي.
واعرب عن امنياته في تحقيق قفزة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
و من جانبه قال الحسيني سمير نجم الزمالك السابق ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدة و مهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق شيء للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .
و اضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا .. مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .
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