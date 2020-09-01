الرياضة

معسكر مغلق بالقاهرة لسلة الاتحاد السكندري استعدادا لنهائي الدوري

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يصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق بدءا من اليوم حتى موعد مباريات الدور النهائي للدوري السوبر. 

ويواجه زعيم الثغر فريق الأهلي في "5 best of" خمس مواجهات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت القادمة وفي حال حسم زعيم الثغر ثلاث مواجهات يتوج بطلا للدوري السوبر لهذا الموسم.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة موعد مباريات دوري سوبر المحترفين بين الأهلي والاتحاد.

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وحسم الأهلي تأهله لنهائي دوري سوبر المحترفين بالتغلب على الجزيرة 66-63 ليتأهل بإجمالي 3-1 في مجموع المباريات.

وتبدأ المباريات يوم الجمعة 4 سبتمبر على أن تقام ثاني المباريات يوم الأحد 6 من الشهر نفسه، والثلاثاء 8 سبتمبر موعد المباراة الثالثة.

وفي حالة اللجوء لمباراة رابعة وخامسة فستقام يومي الخميس 10 و12 سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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