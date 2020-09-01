وتعرض حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي، للطرد، من مقصورة استاد الإسماعيلية، الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وعند دخول حسني عبد ربه إلى المقصورة؛ منعه الأمن من الدخول لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية للاستاد، فذهب القيصر إلى مدرجات الجماهير.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القيصر.. عصام الحضري يدعم حسني عبد ربه في أزمته مع رئيس الإسماعيلي.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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