اجتماع طارئ في الإسماعيلي.. وإعلان اسم المدير الفني خلال ساعات

يعقد مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا طارئا من أجل حسم ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق والإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال ساعات.

ومن أبرز المرشحين حسام حسن المدير الفني الاسبق لفريق المصري وبيراميدز، ولكن مازال البحث جاريا عن المدير الفني الجديد. وحسب مصادر مطلعة فإن أعضاء المجلس يفضلون التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة. وفرض مجلس إدارة الإسماعيلي حظرا إعلاميا على اللاعبين بالكامل في الفترة المقبلة.

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