نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب واحد من نجوم نادي الترجي التونسي السابقين من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية أن التونسي أنيس البدري نجم نادي اتحاد جدة السعودي أصبح قريب جدًا من مغادرة ناديه هذا الصيف.
وكشفت الشبكة عن اقتراب البدري من العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الترجي أو الالتحاق بمواطنه فرجاني ساسي في صفوف نادي الزمالك.
وأشارت الشبكة إلى أن البدري هو من سيحسم مستقبله بشكل نهائي الفترة المقبلة سواء بالعودة إلى الترجي أو الانضمام إلى الزمالك في الصيف.
وشارك أنيس البدري في ٩ مباريات حتى الآن مع نادي اتحاد جده خلال هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي الممتاز وصنع هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.
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