نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن والد ووكيل ميسي، خورخي ميسي، توجه إلى إلى برشلونة للقاء مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، من أجل إنهاء مسألة رحيل اللاعب الأرجنتيني عن صفوف البلوجرانا.



ونشرت صحيفة أوليه الأرجنتينية ومواقع إخبارية أخرى في الأرجنتين، صوراً لوالد قائد الـ"ألبيسيليستي" بينما يستقل طائرة متجهة نحو مدينة برشلونة، بحسب المصادر. وعنونت أوليه: "ميسي يسرع إيقاعه: سافر والده وستنعقد اجتماعات مهمة"، مضيفة: "ليو يبحث إتمام رحيله عن البرسا في أقرب وقت لأنه يريد معرفة أين سيلعب هذا الأسبوع". وأكدت هذه المصادر أن والد ووكيل "البرغوث" لديه اجتماع مهم مع بارتوميو رئيس "البلوغرانا".

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