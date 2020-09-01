فخر الدين بن يوسف: ماليش وكيل أعمال في مصر وهذه حكايتي مع الإسماعيلي

أكد المهاجم التونسي، فخرالدين بن يوسف، انتهاء عقده مع نادي الإسماعيلي المصري، في شهر يوليو الماضي.
وكتب بن يوسف، مساء اليوم الثلاثاء، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "ليس عندي أي وكيل أعمال رسمي في مصر، عقدي مع النادي الإسماعيلي انتهى في 19 يوليو الماضي".
وأضاف: "لم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطني بنادي".
وزاد: "أحترم نادي الإسماعيلي، بلاعبيه وجماهيره وجهازه الفني والإدارة، وفي الأخير أنا لاعب محترف".
وتابع: "لبيت الطلب وكنت موجودا في الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس، وهذا دليل على احترامي للنادي".
وختم: "في الأخير لا أعرف إن كنت سأرتدي قميص الإسماعيلي بعد اليوم أم لا، لكنني في جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".
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