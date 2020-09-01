بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة بمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.
وعقب انتهاء التدريب أجرى اللاعبون تحليل الأجسام المضادة طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مباريات الدوري.
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