الرياضة

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

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أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة بمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء التدريب أجرى اللاعبون تحليل الأجسام المضادة طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس قبل مباريات الدوري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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