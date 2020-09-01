إصابة أسينسيو وخروجه من قائمة إسبانيا لدوري الأمم الأوروبية

وأشار الاتحاد الإسباني أن أسينسيو خضع لفحوصات اليوم وأثبتت إصابته بتورم في الركبة، ما يجعله في حاجة للراحة، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.
ويستعد المنتخب الإسباني لخوض أولى مبارياته في دوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا يوم الخميس المقبل.
جدير بالذكر أن أسينسيو عائد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي غيبته عن معظم مباريات الموسم المنقضي لريال مدريد.
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