الرياضة

إصابة أسينسيو وخروجه من قائمة إسبانيا لدوري الأمم الأوروبية

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد، واستبعاده من قائمة اللاروخا للاستحقاقات القادمة في دوري الأمم الأوروبية.

وأشار الاتحاد الإسباني أن أسينسيو خضع لفحوصات اليوم وأثبتت إصابته بتورم في الركبة، ما يجعله في حاجة للراحة، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض أولى مبارياته في دوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن أسينسيو عائد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي غيبته عن معظم مباريات الموسم المنقضي لريال مدريد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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