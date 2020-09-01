الرياضة

منتخب السويس يواجه المريخ استعدادًا للقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يواجه المريخ استعدادًا للقسم الثاني في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - يلاقي عصر الاربعاء، الفريق الأول بنادى منتخب السويس، بقيادة أشرف خضر، نظيرة فريق المريخ البورسعيدي، بقيادة احمد العجوز، ضمن سلسلة من المواجهات الودية التى يخوضها الفريقان، استعدادا لاستكمال دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة والقناة.

ويسعى الجهاز الفنى للسويس، رفع المعدلات البدنية والفنية، للوصول بجميع اللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية، والتركيز قبل مواقعة الداخلية، المقرر اقامتها 21 سبتمبر الحالي.

وجدير بالذكر أن منتخب السويس، خاض مباراتين وديتين الاولي تعادل مع فريق النصر القاهري بهدف لكل فريق، قبل أن يتفوق على فريق "كابيتال ستار" بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شئ.

ويأتى ترتيب منتخب السويس قبل توقف المسابقة في الرابع برصيد 25 نقطة، ويتصدر المجموعة فريق سيراميكا برصيد 32 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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