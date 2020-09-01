نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يواجه المريخ استعدادًا للقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي عصر الاربعاء، الفريق الأول بنادى منتخب السويس، بقيادة أشرف خضر، نظيرة فريق المريخ البورسعيدي، بقيادة احمد العجوز، ضمن سلسلة من المواجهات الودية التى يخوضها الفريقان، استعدادا لاستكمال دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة والقناة.
ويسعى الجهاز الفنى للسويس، رفع المعدلات البدنية والفنية، للوصول بجميع اللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية، والتركيز قبل مواقعة الداخلية، المقرر اقامتها 21 سبتمبر الحالي.
وجدير بالذكر أن منتخب السويس، خاض مباراتين وديتين الاولي تعادل مع فريق النصر القاهري بهدف لكل فريق، قبل أن يتفوق على فريق "كابيتال ستار" بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شئ.
ويأتى ترتيب منتخب السويس قبل توقف المسابقة في الرابع برصيد 25 نقطة، ويتصدر المجموعة فريق سيراميكا برصيد 32 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخب السويس يواجه المريخ استعدادًا للقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.