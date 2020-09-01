نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: عمر خيرت يشارك في حفل سحب قرعة كأس العالم لليد من سفح الأهرامات (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الدولة بحفل سحب القرعة المتعلقة بكأس العالم لليد التي تنظمها مصر ومن المقرر انطلاقها في 13 يناير المقبل.

وقال صبحي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "حفل سحب القرعة ستكون الصورة الاولى اللي هتدي انطباع لكل العالم".

وأضاف "نتشرف بمشاركة الموسيقار عمر خيرت في حفل سحب القرعة من سفح الأهرامات"، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للرياضة.

وبخصوص الدوري الممتاز أكد أن انطلاق الدوري وسيره حتى الآن هو مؤشر مهم على عودة الحياة للأنشطة الرياضية بعد توقفها لفترة طويلة وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم بعض الدعم للأندية الصغيرة التي تضررت بشكل كبير.

وفي ذات السياق كشف وزير الرياضة عن تفاصيل ترتيب مصر لإقامة كأس العالم لليد والمقرر لها في 13 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن نجاح الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا بمصر ساهم في الترتيب لإقامة البطولة.

وقال إنه سيتم التنسيق مع اللجنة الطبية الدولية التي تتابع جميع الإجراءات الخاصة بالبطولة، مشيرًا أن اللجنة الطبية الدولية وضعت جميع الضوابط المتعلقة بإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر.

وأوضح أنه سيتم إجراء اختبار pcr على جميع المشاركين في البطولة قبل دخول مصر وأثناء البطولة، مؤكدًا أن إجراءات اختبارات pcr ستتم من الموازنة العامة للبطولة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات من اجل نجاح البطولة.

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وبسؤاله عن حضور الجماهير للبطولة والعدد المسموح له بالدخول قال وزير الشباب والرياضة "وضعنا كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة".

وتابع أن هناك احتمال بأن يكون الحضور 100%، ومن الممكن أن يكون 50% بنظام كرسي للجلوس وآخر فارغ، ومن المحتمل أن يكون الحضور بكرسي للجلوس واثنين فارغين.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.