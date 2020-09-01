نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يُنهي الإتفاق مع إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي نادي إنتر ميلان الإيطالي، إتفاقة مع أحد لاعبي برشلونة، المغضوب عليهم من قبل رونالد كومان، من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو، الصيفي الجاري.

ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن النيراتزوري قد أتم الإتفاق على التعاقد مع الدولي التشيلي آرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني لمدة عامين.

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وأشار الموقع أن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع المحارب، بشكل مجاني، وهو ما رفضته تمامًا إدارة برشلونة، برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، الذي يهدف إلى الاستفادة المادية من اللاعب في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحاول اللاعب التشيلي خلال الوقت الحالي، على إنهاء عقده مع برشلونة، لكن قضية ميسي تبطئ كُل شيء، حيث يهدف فيدال إلى التواجد في مدينة ميلانو في غضون عشرة أيام من الآن.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد قرر الإطاحة بأربعة لاعبين من برشلونة " فيدال، راكيتيتش، سواريز،أومتيتي" على هامش ثورة الإصلاح داخل البلوغرانا، عقب الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.