الرياضة

محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

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قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب إن النادي سيتعرض لظلم واضح حال استبعاده من المشاركة فى البطولة الإفريقية.

وأضاف محسن صلاح في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لن نقبل باستبعاد المقاولون العرب من المشاركة بالبطولات الإفريقية ".

وتابع:" نرفض ضياع مجهود موسم كامل للمقاولون العرب حال استبعاده من المشاركة في إفريقيا ".

وأكد محسن صلاح أن النادي الأهلي لم يتراجع  عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، مشيرا إلي إنهاء كافة الإجراءات مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب".
وأتم:" المقاولون العرب يحتاج إلي ميزانية ضخمهة لحصد بطولة الدوري المصري "،
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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